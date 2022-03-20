Расселл Уэстбрук 53 раза сравнивал счет или выводил свою команду вперед в последнюю минуту матча – лучший результат НБА с 2008 года

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук отметился индивидуальным статистическим достижением.
Игрок совершил перехват и сравнял счет дальним попаданием на последних секундах основного времени в недавнем матче с «Торонто» (128:123).
За свою карьеру Уэстбрук 53 раза сравнивал счет или выводил свою команду вперед в последние 60 секунд матча. Это лучший результат НБА с момента его прихода в лигу в 2008 году.
Ближайшими преследователями разыгрывающего в данном рейтинге являются Дэмиан Лиллард (52 раза), Кевин Дюрэнт (51 раз) и Леброн Джеймс (51 раз).
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