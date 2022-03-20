Расселл Уэстбрук 53 раза сравнивал счет или выводил свою команду вперед в последнюю минуту матча – лучший результат НБА с 2008 года

Разыгрывающий отметился индивидуальным статистическим достижением.

Игрок совершил перехват и сравнял счет дальним попаданием на последних секундах основного времени в недавнем матче с (128:123).

За свою карьеру Уэстбрук 53 раза сравнивал счет или выводил свою команду вперед в последние 60 секунд матча. Это лучший результат НБА с момента его прихода в лигу в 2008 году.

Ближайшими преследователями разыгрывающего в данном рейтинге являются Дэмиан Лиллард (52 раза), (51 раз) и (51 раз).

Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших