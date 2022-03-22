Кевин Дюрэнт: «Не гарантирую, что мы выиграем чемпионат, но мне нравится то, что мы строим»

Форвард подтвердил свою преданность команде и поделился своим видением будущего.

«Я не гарантирую, что мы выиграем чемпионат, но мне нравится то, что мы строим. И я не скажу, что это единственный сезон, когда у нас есть возможность побороться за чемпионство.

Не думаю, что в следующем сезоне нам нужно будет начинать все сначала и выяснять, какой будет следующая итерация «Нетс». Мне кажется, что мы можем опираться на то, что у нас есть, и смотреть, что из этого выйдет. Наши парни преданы клубу и хотят здесь находиться», – сказал Дюрэнт.

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