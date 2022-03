Кевин Дюрэнт набрал 37 очков и обошел Джерри Уэста по очкам за карьеру

Лидер набрал 37 очков в матче с «Ютой» (114:106).

Дюрэнт довел карьерный показатель до отметки 25 213 и обошел легенду НБА Джерри Уэста (25 192) по набранным очкам за карьеру. Теперь он занимает 22-е место в общем списке.

Следующая цель Кевина – прославленный снайпер (25 279).

В понедельник Дюрэнт реализовал 15 из 23 с игры за 38 минут. В его активе также 9 подборов и 8 передач.

KD passes Jerry West for 22nd on the all-time scoring list 🙌 pic.twitter.com/KPPm6oBtQ0