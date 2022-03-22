Кевин Дюрэнт набрал 37 очков и обошел Джерри Уэста по очкам за карьеру

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Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт набрал 37 очков в матче с «Ютой» (114:106).

Дюрэнт довел карьерный показатель до отметки 25 213 и обошел легенду НБА Джерри Уэста (25 192) по набранным очкам за карьеру. Теперь он занимает 22-е место в общем списке.

Следующая цель Кевина – прославленный снайпер Реджи Миллер (25 279).

В понедельник Дюрэнт реализовал 15 из 23 с игры за 38 минут. В его активе также 9 подборов и 8 передач.

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