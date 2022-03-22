Матеуш Понитка: «После поста Марчина Гортата моя семья получила множество угроз»

Бывший капитан , вернувшись в Польшу, провел специальную пресс-конференцию, чтобы объяснить, зачем он возвращался в Россию и провел один матч перед расторжением контракта.

Понитка также прокомментировал слова бывшего игрока НБА Марчина Гортата, который критиковал соотечественника за его решение вернуться в российский клуб.

«После поста Марчина Гортата моя семья получила множество угроз. Он поляк, я тоже. Мне кажется, Марчин забыл об этом. Он говорил, что мне не хватает характера. Я провел 126 матчей за польскую национальную команду. Где был характер Марчина, когда он должен был помочь команде в 2011-м и 2013-м годах?» – заявил Понитка.

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