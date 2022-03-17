«Зенит» не требовал от Матеуша Понитки семизначную сумму компенсации за расторжение контракта («Спорт-Экспресс»)

«Спорт-Экспресс» опроверг заявление польского журналиста Polsat Sport Адама Романски о том, что «Зенит» якобы требовал от форварда семизначную сумму компенсации в случае, если тот решит расторгнуть контракт с клубом.

«Клуб не согласился расторгнуть контракт, который рассчитан до 2024 года. «Зенит» потребовал возмещения убытков в виде штрафа на семизначную сумму. Кроме того, в случае расторжения контракта Матеушу грозит двухлетний запрет на участие в матчах. Наверное, нет ни одного польского спортсмена, кроме Гортата и Левандовски, который мог бы позволить себе такие деньги. ФИБА, с которой консультировались по этому поводу, отказывается признавать право игрока на расторжение контракта без компенсации», – написал вчера Романски в своем твиттер-аккаунте.

«Зенит», как и ЦСКА, принял решение не удерживать иностранных игроков, которые не хотят продолжать выступать в России по политическим причинам, сообщает «Спорт-Экспресс». Поэтому петербургский клуб после отъезда легионеров вышел на российский рынок и подписал Сергея Моню, Виталия Фридзона, Егора Вяльцева, а также форварда «Новосибирска» Аарона Карвера.

Кроме того, согласно изданию, размер неустойки в европейском баскетболе гораздо ниже, чем заявляет польский журналист. К примеру, Даниэль Хэкетт и Иффе Лундберг выкупили свои контракты у ЦСКА за 100 000 евро.

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