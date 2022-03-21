Матеуш Понитка: «Хотел вернуться в Польшу с самого начала, но у меня был контракт»

Бывший форвард , вернувшись в Польшу, провел специальную пресс-конференцию, чтобы объяснить, зачем он возвращался в Россию и провел один матч перед расторжением контракта.

«Я очень рад, что я в Польше. Хочу поблагодарить жену и агента за их поддержку и помощь. А также хотел бы поблагодарить «Зенит» за почти три года, которые мы провели вместе.

Я хотел вернуться в Польшу с самого начала. Хотя у меня был контракт на три года. В первую очередь я позаботился о том, чтобы уехала моя семья. Я пытался расторгнуть контракт. Мы вели переговоры, но потом был матч с ЦСКА.

Я провел матч, потом снова сел за стол переговоров и договорился о расторжении сделки. Я не мог так просто уйти, потому что у меня был контракт», – сказал Понитка.

Согласно официальному сообщению санкт-петербургского клуба, стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

В Польше Понитка подвергался жесткой критике в связи с тем, что оставался игроком «Зенита».

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