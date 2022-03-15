Марчин Гортат: «Грустно, что Матеуш Понитка является капитаном сборной Польши»

Бывший игрок НБА Марчин Гортат раскритиковал форварда за его решение вернуться в российский клуб.

«Матеуш Понитка всегда был индивидуалистом. Он всегда шел своим путем – иногда хорошим, иногда плохим. Он принял решение, которое от него можно было ожидать, думал только о себе. Для меня здесь нет большого шока или удивления. Каждый имеет на это право.

Грустно, что он является капитаном нашей сборной. Мне кажется, многие ожидали другого решения. Вы должны помнить, что капитанскую повязку ему дал президент. Теперь он принимает двойную критику за исполнение такой роли. Но все эти аспекты в сторону, вопрос в другом. Где характер, эмоции человека? Где единство, поддержка? Давайте дождемся заявления Матеуша, если его еще не было», – написал Гортат в своем твиттр-аккаунте.

Ранее польские СМИ сообщали, что Понитка был вынужден вернуться в «Зенит», так как клуб требовал финансовую компенсацию за нарушение контракта.

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