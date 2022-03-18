«Зенит» объявил о расторжении контракта с Матеушем Пониткой

Форвард Матеуш Понитка (28 лет, 188 см) официально покинул .

Как сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба, стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 стал капитаном команды.

За три сезона Понитка принял участие в 71 матче (7,5 очка, 2,5 передачи, 5,0 подбора) и 42 встречах лиги ВТБ (7,7 очка, 3,0 передачи, 3,8 подборова).

Ранее польский журналиста Адам Романски написал о том, что «Зенит» якобы требовал от Понитки семизначную сумму компенсации в случае, если тот решит расторгнуть рассчитанный до 2024 года контракт с клубом. Позже эта информация была опровергнута.

В Польше Понитка в последнее время подвергался жесткой критике в связи с тем, что оставался игроком «Зенита».

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