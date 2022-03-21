Джулиус Рэндл устроил потасовку с игроками «Джаз» после матча

Форвард «Никс» не скрывал недовольства после матча с «Ютой» (93:108).

Рэндл устроил небольшую потасовку с игроками «Джаз». Сперва он начал отталкивать дружелюбно настроенного к нему , затем стал высказывать претензии к .

В начале марта Рэндл набросился на Кэма Джонсона из «Финикса», за что был удален и позже оштрафован на 50 тысяч долларов.

Сообщалось, что «Никс» обеспокоены психическим состоянием Рэндла.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол