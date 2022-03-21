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    Джулиус Рэндл устроил потасовку с игроками «Джаз» после матча

    Теги Нью-Йорк НБА видео Юта Руди Гобер Джулиус Рэндл Донован Митчелл Баскетбол

    Форвард «Никс» Джулиус Рэндл не скрывал недовольства после матча с «Ютой» (93:108).

    Рэндл устроил небольшую потасовку с игроками «Джаз». Сперва он начал отталкивать дружелюбно настроенного к нему Руди Гобера, затем стал высказывать претензии к Доновану Митчеллу.

    В начале марта Рэндл набросился на Кэма Джонсона из «Финикса», за что был удален и позже оштрафован на 50 тысяч долларов.

    Сообщалось, что «Никс» обеспокоены психическим состоянием Рэндла.

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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