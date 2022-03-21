Джулиус Рэндл устроил потасовку с игроками «Джаз» после матча

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл не скрывал недовольства после матча с «Ютой» (93:108).
Рэндл устроил небольшую потасовку с игроками «Джаз». Сперва он начал отталкивать дружелюбно настроенного к нему Руди Гобера, затем стал высказывать претензии к Доновану Митчеллу.
В начале марта Рэндл набросился на Кэма Джонсона из «Финикса», за что был удален и позже оштрафован на 50 тысяч долларов.
Сообщалось, что «Никс» обеспокоены психическим состоянием Рэндла.
Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол