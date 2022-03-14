Инсайдер: «Ни для кого не секрет, что «Никс» нацелены на Донована Митчелла»

По словам инсайдера Newsday Стива Поппера, «Нью-Йорк» намерен попытаться заполучить атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла.
«Ни для кого в НБА не секрет, что «Никс» нацелены на Донована Митчелла, у которого есть нью-йоркские корни и связи с руководителями фронт-офиса «Никс», – пишет Поппер.
В 2020 году Митчелл подписал с «Джаз» максимальное продление контракта – 195 млн долларов за 5 лет. Соглашение рассчитано до 2026 года.
С большой силой приходит большая ответственность. Донован Митчелл – суперзвезда