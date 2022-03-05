Джулиус Рэндл заработал удаление за потасовку с Кэмероном Джонсоном

Форвард «Никс» Джулиус Рэндл заработал удаление в матче с «Санз» в пятницу.
На последних минутах третьей четверти Рэндл устроил потасовку с форвардом «Финикса» Кэмероном Джонсоном. Ему не понравились действия соперника в эпизоде, когда они боролись за позицию под кольцом.
На счету Джулиуса 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.
Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче
Julius Randle was ejected for this exchange. pic.twitter.com/x75rYiUOgl— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 5, 2022