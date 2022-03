Джулиус Рэндл заработал удаление за потасовку с Кэмероном Джонсоном

Форвард заработал удаление в матче с «Санз» в пятницу.

На последних минутах третьей четверти Рэндл устроил потасовку с форвардом «Финикса» . Ему не понравились действия соперника в эпизоде, когда они боролись за позицию под кольцом.

На счету Джулиуса 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.

Julius Randle was ejected for this exchange. pic.twitter.com/x75rYiUOgl