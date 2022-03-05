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    Джулиус Рэндл заработал удаление за потасовку с Кэмероном Джонсоном

    Теги происшествия Нью-Йорк Финикс НБА видео Джулиус Рэндл Кэмерон Джонсон Баскетбол

    Форвард «Никс» Джулиус Рэндл заработал удаление в матче с «Санз» в пятницу.

    На последних минутах третьей четверти Рэндл устроил потасовку с форвардом «Финикса» Кэмероном Джонсоном. Ему не понравились действия соперника в эпизоде, когда они боролись за позицию под кольцом.

    На счету Джулиуса 25 очков, 7 подборов и 4 передачи.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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