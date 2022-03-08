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    Дончич попытался изобразить, что Гобер поставил ему подножку

    Теги Даллас НБА видео Юта судьи Руди Гобер Лука Дончич Баскетбол

    По ходу матча между «Далласом» и «Ютой» (111:103) произошли несколько напряженных эпизодов с участием Луки Донича и Руди Гобера.

    В одном из них Дончич попытался изобразить, что Гобер поставил ему подножку. Поднявшись с паркета, словенец стал указывать на француза, призывая судей наказать его техническим замечанием. Оно могло стать для центрового вторым и привело бы к удалению.

    После просмотра повтора судьи решили, что контакт между игроками был случайным.

    «Это был важный матч. В таких случаях напряжение на высоком уровне, происходят разные вещи. Мне показалось, что он поставил подножку, но потом я увидел, что там ничего не было. Мы потом все смеялись на скамейке», – заявил Дончич.

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