По ходу матча между и «Ютой» (111:103) произошли несколько напряженных эпизодов с участием Луки Донича и .

В одном из них Дончич попытался изобразить, что Гобер поставил ему подножку. Поднявшись с паркета, словенец стал указывать на француза, призывая судей наказать его техническим замечанием. Оно могло стать для центрового вторым и привело бы к удалению.

После просмотра повтора судьи решили, что контакт между игроками был случайным.

«Это был важный матч. В таких случаях напряжение на высоком уровне, происходят разные вещи. Мне показалось, что он поставил подножку, но потом я увидел, что там ничего не было. Мы потом все смеялись на скамейке», – заявил Дончич.

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