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    «Никс» обеспокоены психическим состоянием Джулиуса Рэндла

    Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Баскетбол

    Форвард «Никс» Джулиус Рэндл в нынешнем сезоне не показывает тот уровень игры, который демонстрировал в предыдущем, когда его признали самым прогрессирующим игроком чемпионата.

    Как сообщает New York Post, в клубе обеспокоены общим психическим состоянием Рэндла.

    Отмечается, что Рэндл прибыл в тренировочный лагерь не в том состоянии и форме, которые отличали его по ходу прошлого сезона.

    В недавнем матче с «Санз» Рэндл набросился на Кэма Джонсона, за что был удален и позже оштрафован на 50 тысяч долларов.

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