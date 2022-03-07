«Никс» обеспокоены психическим состоянием Джулиуса Рэндла

Форвард «Никс» в нынешнем сезоне не показывает тот уровень игры, который демонстрировал в предыдущем, когда его признали самым прогрессирующим игроком чемпионата.

Как сообщает New York Post, в клубе обеспокоены общим психическим состоянием Рэндла.

Отмечается, что Рэндл прибыл в тренировочный лагерь не в том состоянии и форме, которые отличали его по ходу прошлого сезона.

В недавнем матче с «Санз» Рэндл набросился на Кэма Джонсона, за что был удален и позже оштрафован на 50 тысяч долларов.

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