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    Стефен Карри: «Смарт сделал то, что сделал, но не думаю, что там был умысел и грязная игра»

    Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Маркус Смарт Баскетбол

    Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри впервые после получения травмы голеностопа пообщался с журналистами.

    2-кратный MVP получил повреждения после столкновения с Маркусом Смартом из «Селтикс».

    «Поначалу было очень больно. Но с каждым днем мне все лучше. Мы оцениваем восстановительный процесс в режиме реального времени, знаем. Стараюсь быть терпеливым и знаю, что мне будет становиться только лучше.

    Смарт сделал то, что сделал, но не думаю, что там был умысел и грязная игра», – заявил Карри.

    Стефен выбыл на неопределенный срок.

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