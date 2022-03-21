Стефен Карри: «Смарт сделал то, что сделал, но не думаю, что там был умысел и грязная игра»

Разыгрывающий «Уорриорз» впервые после получения травмы голеностопа пообщался с журналистами.

2-кратный MVP получил повреждения после столкновения с из «Селтикс».

«Поначалу было очень больно. Но с каждым днем мне все лучше. Мы оцениваем восстановительный процесс в режиме реального времени, знаем. Стараюсь быть терпеливым и знаю, что мне будет становиться только лучше.

Смарт сделал то, что сделал, но не думаю, что там был умысел и грязная игра», – заявил Карри.

Стефен выбыл на неопределенный срок.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22