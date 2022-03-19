Хуан Тоскано-Андерсон – о травме Карри: «Не думаю, что это была грязная игра»

Форвард Хуан Тоскано-Андерсон считает, что со стороны защитника Маркуса Смарта не было грязной игры, когда он нанес травму .

«Я не думаю, что это была грязная игра.

Наверное, можно было бы быть немного осторожнее. Но когда ты так стараешься, ты не можешь поступить иначе. Это как я прыгнул через судейский столик за мячом. Если бы у меня было время подумать, я бы, наверное, не стал этого делать, но это естественный инстинкт.

Мы все хорошо знаем . Он так играет. Он играет жестко, он борется за мяч. К сожалению, Стеф Карри стал случайной жертвой. Но это часть игры, верно?» – сказал Тоскано-Андерсон.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол