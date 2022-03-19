Хуан Тоскано-Андерсон – о травме Карри: «Не думаю, что это была грязная игра»

Форвард «Голден Стэйт» Хуан Тоскано-Андерсон считает, что со стороны защитника «Бостона» Маркуса Смарта не было грязной игры, когда он нанес травму Стефену Карри.
«Я не думаю, что это была грязная игра.
Наверное, можно было бы быть немного осторожнее. Но когда ты так стараешься, ты не можешь поступить иначе. Это как я прыгнул через судейский столик за мячом. Если бы у меня было время подумать, я бы, наверное, не стал этого делать, но это естественный инстинкт.
Мы все хорошо знаем Маркуса Смарта. Он так играет. Он играет жестко, он борется за мяч. К сожалению, Стеф Карри стал случайной жертвой. Но это часть игры, верно?» – сказал Тоскано-Андерсон.
Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол