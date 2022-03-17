Име Удока – о травме Карри: «Все было по правилам, «Уорриорз» не на что жаловаться»

Главный тренер высказался об эпизоде, в котором нанес травму лидеру .

«В эпизоде, на который они жаловались, все было полностью по правилам и не было никакого злого умысла. Один парень нырнул за мячом, другой потянулся к нему, мяч был ничей, так что не думаю, что там были причины жаловаться.

Не считая третью четверть, мы показали отличную силовую игру. Если есть возможность навязать свою игру с самого начала матча, мы всегда стараемся это сделать. Если мы заставили соперника жаловаться, значит, мы в хорошем положении», – сказал Удока.

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