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    Име Удока – о травме Карри: «Все было по правилам, «Уорриорз» не на что жаловаться»

    Теги Бостон Голден Стэйт Име Удока НБА Стефен Карри Маркус Смарт Баскетбол

    Главный тренер «Бостона» Име Удока высказался об эпизоде, в котором Маркус Смарт нанес травму лидеру «Голден Стэйт» Стефену Карри.

    «В эпизоде, на который они жаловались, все было полностью по правилам и не было никакого злого умысла. Один парень нырнул за мячом, другой потянулся к нему, мяч был ничей, так что не думаю, что там были причины жаловаться.

    Не считая третью четверть, мы показали отличную силовую игру. Если есть возможность навязать свою игру с самого начала матча, мы всегда стараемся это сделать. Если мы заставили соперника жаловаться, значит, мы в хорошем положении», – сказал Удока.

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