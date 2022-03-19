Расселл Уэстбрук – о своей уверенности на фоне промахов: «У меня 23 тысячи очков»

Разыгрывающий после матча с «Рэпторс» (128:123 ОТ) объяснил, что позволяет ему сохранять уверенность в собственных силах на фоне многочисленных промахов.

«У меня 23 тысячи очков. Как вам такое?» – сказал Уэстбрук журналисту.

В пятницу Уэстбрук исполнил спасительный 3-очковый на последних секундах встречи с «Торонто» (128:123 ОТ) и сделал трипл-дабл.

Уэстбрук по ходу нынешнего сезона пересек отметку в 23 тысячи набранных очков за карьеру.

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