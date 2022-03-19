Наверх
Sports.ru NBA

    Расселл Уэстбрук – о своей уверенности на фоне промахов: «У меня 23 тысячи очков»

    Теги Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук после матча с «Рэпторс» (128:123 ОТ) объяснил, что позволяет ему сохранять уверенность в собственных силах на фоне многочисленных промахов.

    «У меня 23 тысячи очков. Как вам такое?» – сказал Уэстбрук журналисту.

    В пятницу Уэстбрук исполнил спасительный 3-очковый на последних секундах встречи с «Торонто» (128:123 ОТ) и сделал трипл-дабл.

    Уэстбрук по ходу нынешнего сезона пересек отметку в 23 тысячи набранных очков за карьеру.

    Парадокс Симпсона: почему Уэстбрук попадает лучше Карри, хотя бросает хуже

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные