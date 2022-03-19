Расселл Уэстбрук перехватил мяч на последних секундах и перевел игру с «Рэпторс» в овертайм

Разыгрывающий «Лейкерс» стал автором спасительного попадания под занавес четвертой четверти матча против «Рэпторс» (128:123 ОТ).

Уэстбрук совершил перехват на своей половине, прошел через всю площадку и перевел игру с в овертайм 3-очковым попаданием за 0,4 секунды до финальной сирены.

В дополнительной 5-минутке «озерники» превзошли соперника со счетом 12:7.

Уэстбрук оформил в пятницу трипл-дабл – 22 очка (8 из 18 с игры), 10 подборов и 10 передач при 4 потерях. Он стал для Расселла 10-м в сезоне и 194-м в карьере.

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Попадание Уэстбрука вызвало эмоциональную реакцию у известного поклонника «Торонто» Дрейка.

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