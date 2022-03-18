Суд до 19 мая продлил арест Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков

Химкинский суд Московской области продлил до 19 мая арест центровой сборной США и УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

По данным Mash, Грайнер не признает свою вину.

Член ОНК Московской области Екатерина Калугина, посетившая баскетболистку в изоляторе, рассказала, что Грайнер спокойно восприняла ситуацию, в которой она оказалась, и не имеет жалоб на условия содержания.

«По неизвестной нам причине к девушке не приходит консул США, хотя администрация СИЗО готова создать все условия для его визита», – сказала Калугина.

В СИЗО баскетболистка читает Федора Достоевского и биографию участников группы Rolling Stones.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы