Сенатор Грэм: «Госдеп работает над тем, чтобы Бриттни Грайнер могла вернуться домой»

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Государственный департамент США работает над освобождением американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Центровую УГМК и сборной США арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы.

«Я сильно беспокоюсь за нее и других американцев, оказавшихся в России. Мы должны оказать все возможное давление, чтобы эта юная леди вернулась домой.

Знаю, что Государственный департамент задействован в этом», – заявил Грэм.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

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