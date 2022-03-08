Сенатор Грэм: «Госдеп работает над тем, чтобы Бриттни Грайнер могла вернуться домой»

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что Государственный департамент США работает над освобождением американской баскетболистки .

Центровую УГМК и сборной США арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы.

«Я сильно беспокоюсь за нее и других американцев, оказавшихся в России. Мы должны оказать все возможное давление, чтобы эта юная леди вернулась домой.

Знаю, что Государственный департамент задействован в этом», – заявил Грэм.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы