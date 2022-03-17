Звезда женской НБА и УГМК Грайнер не оспаривает предъявленное ей в России обвинение в контрабанде наркотиков

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер, которая в феврале была задержана в России по делу о контрабанде наркотиков, не спорит с предъявленным ей обвинением.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского областного суда.

Сегодня в суде рассматривается жалоба защиты на арест Грайнер. Адвокаты американки указали, что ее арест незаконен, так как был произведен спустя определенные законодательством 48 часов с момента задержания.

«С 11 часов 17 февраля, когда она не могла добровольно покинуть здание аэропорта, она просила позвать ее адвоката и консула, однако ответом было «нет». Только 16 часов она находилась на таможне», – заявил адвокат Александр Бойков.

Прокурор со ссылкой на протокол задержания в свою очередь заявила, что Грайнер была задержана рано утром 18 февраля.

Защитник также назвал заключение в СИЗО необоснованно строгой мерой пресечения. Он поспросил заменить ее домашним арестом. Отмечается, что знакомая американки согласилась приютить ее в квартире недалеко от Химкинского городского суда.

Суд также изучил положительные характеристики из лиги и клуба центровой екатеринбургского УГМК. В них было указано, что она ключевая спортсменка в своей команде, помогла развитию чемпионата и женского баскетбола в России.

Сама Грайнер полностью поддержала позицию адвокатов, отказавшись при этом подробно высказываться в прениях сторон. Обвинение в контрабанде наркотических средств не обсуждалось и не оспаривалось спортсменкой и ее представителями, они ни разу не указали на ее невиновность во вменяемом деянии.

Прокурор в свою очередь рассказывал, что арест Грайнер «является законным и обоснованным», а оснований для смягчения меры пресечения нет, так как баскетболистка является иностранной гражданкой, у нее нет постоянного места жительства и постоянной регистрации в России.

В феврале при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ), спортсменка была заключена под стражу Химкинским горсудом 19 февраля. Ей грозит от 5 до 10 лет колонии.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

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