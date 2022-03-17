Хиллари Клинтон: «Освободите Бриттни»

Бывшая первая леди США и госсекретарь Хиллари Клинтон отреагировала на арест американской центровой УГМК Бриттни Грайнер в России.

«Освободите Бриттни», – написала она на своей странице в Twitter.

Грайнер была задержана в феврале за контрабанду наркотиков. Сегодня суд признал арест баскетболистки законным. Накануне арест спортсменки был продлен на два месяца.

В феврале при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ), спортсменка была заключена под стражу Химкинским горсудом 19 февраля. Ей грозит от 5 до 10 лет колонии.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы