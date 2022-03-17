УГМК отказался комментировать арест Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков

В екатеринбургском УГМК отказались комментировать арест американской центровой команды , которая в феврале была задержана в России по делу о контрабанде наркотиков.

«Клуб не дает комментарии по этому вопросу. Нужно обращаться к адвокатам», – приводит слова генерального директора клуба Максима Рябкова «Р-Спорт».

Сегодня в суде рассматривалась жалоба защиты на арест Грайнер. Московский областной суд признал арест баскетболистки законным. «Постановление Химкинского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласил решение судья.

По словам адвокатов, накануне Химкинский суд продлил спортсменке арест на два месяца.

В феврале при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево прилетевшая из Нью-Йорка Грайнер привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ), спортсменка была заключена под стражу Химкинским горсудом 19 февраля. Ей грозит от 5 до 10 лет колонии.

Грайнер – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за , в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы