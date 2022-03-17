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    Джоэл Эмбиид: «Хочу выиграть несколько наград MVP и несколько наград лучшему игроку оборонительного плана»

    Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что титул чемпиона НБА остается его главной целью, однако он хотел бы также выиграть несколько наград MVP и несколько наград «Лучший защищающийся игрок года».

    «Победа в чемпионате имеет для меня большое значение, поэтому, если не выиграю награду MVP, то выиграю чемпионат. Это будет даже лучше.

    Но опять же, вы знаете, что у всех нас есть эго. Я хочу выиграть несколько наград MVP и несколько наград лучшему игроку оборонительного плана. Было бы здорово выиграть обе награды, причем одновременно», – сказал Эмбиид в подкасте Дрэймонда Грина.

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