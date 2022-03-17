Джоэл Эмбиид: «Хочу выиграть несколько наград MVP и несколько наград лучшему игроку оборонительного плана»

Центровой «Филадельфии» заявил, что титул чемпиона НБА остается его главной целью, однако он хотел бы также выиграть несколько наград MVP и несколько наград «Лучший защищающийся игрок года».

«Победа в чемпионате имеет для меня большое значение, поэтому, если не выиграю награду MVP, то выиграю чемпионат. Это будет даже лучше.

Но опять же, вы знаете, что у всех нас есть эго. Я хочу выиграть несколько наград MVP и несколько наград лучшему игроку оборонительного плана. Было бы здорово выиграть обе награды, причем одновременно», – сказал Эмбиид в подкасте Дрэймонда Грина.

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