«Сиксерс» намекнули на превосходство Эмбиида над Йокичем в твиттере, затем удалили пост

«Сиксерс» по ходу матча намекнули на превосходство лидера команды над звездой «Наггетс» в твиттере по ходу матча в понедельник.

В твиттер-аккаунте «76-х» появилось сообщение «Простая математика: 21>15», которое отсылает к игровым номерам двух кандидатов на звание MVP сезона.

«Наггетс» ответили сленговым словом «ratio». Подразумевалось, что опубликовала глупый твит, на что ей укажут пользователи в комментариях.

«Сикерс» по ходу вели 19 очков, но уступили – 110:114. После игры команда удалила сообщение.

Yeah... probably a good call on this delete😮‍💨 pic.twitter.com/VAf3dBzEKk