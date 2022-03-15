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    «Сиксерс» намекнули на превосходство Эмбиида над Йокичем в твиттере, затем удалили пост

    Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич соцсети Баскетбол

    «Сиксерс» по ходу матча намекнули на превосходство лидера команды Джоэла Эмбиида над звездой «Наггетс» Николой Йокичем в твиттере по ходу матча в понедельник.

    В твиттер-аккаунте «76-х» появилось сообщение «Простая математика: 21>15», которое отсылает к игровым номерам двух кандидатов на звание MVP сезона.

    «Наггетс» ответили сленговым словом «ratio». Подразумевалось, что «Филадельфия» опубликовала глупый твит, на что ей укажут пользователи в комментариях.

    «Сикерс» по ходу вели 19 очков, но уступили – 110:114. После игры команда удалила сообщение.

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