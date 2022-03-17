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    Джоэл Эмбиид: «Я никогда не говорил «Уберите Бена Симмонса из команды»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал гостем подкаста форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

    По словам Эмбиида, он не призывал к расставанию с защитником Беном Симмонсом, который отказывался играть за команду в сезоне-2021/22.

    Грин: Ты выражал недовольство сложившейся ситуацией. Ты пытался сказать что-то вроде «Уберите его отсюда». Все это было с твоей стороны.

    Эмбид: Я никогда не говорил «Уберите его из команды». По правде говоря, я просто не понимал, что происходит... Я не понимал, что происходит, что привело ко всей этой ситуации. Я до сих пор так и не понял.

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