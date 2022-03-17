Джоэл Эмбиид: «Я никогда не говорил «Уберите Бена Симмонса из команды»

Центровой «Сиксерс» стал гостем подкаста форварда «Уорриорз» .

По словам Эмбиида, он не призывал к расставанию с защитником , который отказывался играть за команду в сезоне-2021/22.

Грин: Ты выражал недовольство сложившейся ситуацией. Ты пытался сказать что-то вроде «Уберите его отсюда». Все это было с твоей стороны.

Эмбид: Я никогда не говорил «Уберите его из команды». По правде говоря, я просто не понимал, что происходит... Я не понимал, что происходит, что привело ко всей этой ситуации. Я до сих пор так и не понял.

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