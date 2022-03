Джоэл Эмбиид набрал 35 очков и 17 подборов на 28-й день рождения

Центровой «Филадельфии» в среду отпраздновал 28-й день рождения и помог команде обыграть (118:114).

Эмбиид записал на свой счет 35 очков, 17 подборов и 5 передач.

За 35 минут Джоэл реализовал 13 из 19 с игры и 8 из 10 с линии.

🎉 HAPPY BIRTHDAY JOEL EMBIID! 🎉@JoelEmbiid dropped 35 points on his 28th birthday to lead the @sixers to the win on the road! 35 PTS (13-19 FGM) | 17 REB | 5 AST | pic.twitter.com/DOYofXom6p