Стивен Эй Смит: «Претензии Джоэла Эмбиида на MVP становятся слишком хрупкими. Никола Йокич нокаутировал своего главного конкурента»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит заявил, что центровой «Денвера» Никола Йокич является главным претендентом на приз Самому ценному игроку НБА-2022.

«Претензии Джоэла Эмбиида на MVP становятся слишком хрупкими, чтобы рассказывала всем об этом. Давайте будем честными, Никола Йокич оказался сильнее Джоэла Эмбиида в понедельник вечером. Действующий MVP лиги нокаутировал своего главного конкурента.

Несмотря на отставание в 19 очков, он совершил камбэк и выиграл на выезде. Йокич по-прежнему ведет свою команду к важным победам без Джамала Мюррея и Майкла Портера-младшего. С Эмбиидом все по-другому», – сказал Смит.

Ранее «Сиксерс» намекнули на превосходстве Эмбиида над Йокичем в борьбе за награду, но после поражения команды от «Денвера» (110:114) удалили сообщение.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами