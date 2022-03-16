Кевин Дюрэнт – об отказе Кайри Ирвинга от вакцинации: «Не думаю, что должен решать за него»

Звездный форвард заявил, что не собирается убеждать своего партнера по команде Кайри Ирвинга сделать прививку от коронавируса.

«Мы с Кайри разговаривали о вакцинации и о том, что она значит для него и для меня. Я не думаю, что должен решать за него, что ему делать касательно вакцины.

Я сказал ему, что думаю по этому поводу, мы поговорили об этом, но в конечном итоге он должен принять решение сам», – заявил Дюрэнт.

Ирвинг не может участвовать в домашних матчах «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

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