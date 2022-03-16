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    Кевин Дюрэнт – об отказе Кайри Ирвинга от вакцинации: «Не думаю, что должен решать за него»

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что не собирается убеждать своего партнера по команде Кайри Ирвинга сделать прививку от коронавируса.

    «Мы с Кайри разговаривали о вакцинации и о том, что она значит для него и для меня. Я не думаю, что должен решать за него, что ему делать касательно вакцины.

    Я сказал ему, что думаю по этому поводу, мы поговорили об этом, но в конечном итоге он должен принять решение сам», – заявил Дюрэнт.

    Ирвинг не может участвовать в домашних матчах «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

    Беспорядки в Бруклине: поклонники Кайри Ирвинга, который так и не привился, шумно протестовали и чуть не прорвались на арену

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