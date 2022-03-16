Кайри Ирвинг установил личный рекорд и рекорд «Нетс» – 60 очков в одном матче

Разыгрывающий Кайри Ирвинг установил личный рекорд результативности в одном матче, а также рекорд клуба, набрав 60 очков в победной гостевой встрече с (150:108).

Ирвинг провел одну из самых впечатляющих половин матча в новейшей истории НБА, набрав 41 очко. За 23 минуты в первой половине Кайри реализовал 14 из 19 с игры, 6 из 7 из-за дуги и 7 из 7 с линии штрафных, добавив 3 подбора и 3 передачи. К концу первой половины болельщики «Орландо» аплодировали Ирвингу каждый раз, когда он забрасывал мяч в кольцо.

Забросив свой последний трехочковый в матче и набрав 60-е очко, Ирвинг поднял два пальца в небо и постучал по груди. Болельщики «Мэджик» устроили ему овации, скандируя «Кайри! Кайри!».

Ирвинг завершил матч с 60 очками (20 из 31 с игры, 8 из 12 из-за дуги, 12 из 13 с линии), 6 подборами, 4 передачами, 4 перехватами, 1 блок-шотом и 1 потерей за 35 минут.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА