Кайри Ирвинг – о 60 очках: «Несколько бросков мне, вероятно, не стоило совершать, но это того стоило»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг поделился впечатлениями о матче против (150:108), в котором он установил личный рекорд результативности – 60 очков.

«Это говорит о том, что мы на пути к истории.

На самом деле это произошло благодаря команде, я просто плыл по течению. Это истинная чистота баскетбола, мы эффективно играли на обеих сторонах площадки и одержали победу.

Несколько бросков мне, вероятно, не стоило совершать. Я бросал из сложных положений, с двойной и тройной опекой. Но раз уж я делал это с улыбкой на лице, а мои партнеры по команде не слишком злятся на меня, это того стоило», – сказал Ирвинг.

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