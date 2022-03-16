Наверх
Sports.ru NBA

    Кайри Ирвинг – о 60 очках: «Несколько бросков мне, вероятно, не стоило совершать, но это того стоило»

    Теги Бруклин Орландо НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями о матче против «Орландо» (150:108), в котором он установил личный рекорд результативности – 60 очков.

    «Это говорит о том, что мы на пути к истории.

    На самом деле это произошло благодаря команде, я просто плыл по течению. Это истинная чистота баскетбола, мы эффективно играли на обеих сторонах площадки и одержали победу.

    Несколько бросков мне, вероятно, не стоило совершать. Я бросал из сложных положений, с двойной и тройной опекой. Но раз уж я делал это с улыбкой на лице, а мои партнеры по команде не слишком злятся на меня, это того стоило», – сказал Ирвинг.

    «У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные