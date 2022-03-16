Джамал Мозли: «Кайри Ирвинг иногда бросает через двух игроков»

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли объяснил, почему защищаться против Кайри Ирвинга ( ) – очень сложная задача.

«Иногда он бросает через двух игроков. Вы пытаетесь использовать против него дабл-тим, но он достаточно умен и знает, когда идти в обыгрыш, а когда нет.

Он очень быстро переходит из обороны в нападение, поэтому вы не можете ускориться и попытаться остановить его. Они ставят заслоны. Он достаточно хитер и видит все подстраховки, а также умеет менять темп. Это сильно затрудняет его опеку», – сказал Мозли.

Ирвинг установил личный рекорд результативности в одном матче, а также рекорд клуба, набрав 60 очков в победной гостевой встрече с (150:108).

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