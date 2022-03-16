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    Кевин Дюрэнт: «Лига находится в прекрасном состоянии»

    Теги Миннесота Бруклин Орландо НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Карл-Энтони Таунс Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал 60 очков своего партнера по команде Кайри Ирвинга в матче против «Орландо» (150:108).

    «Вчера Карл-Энтони Таунс показал невероятное выступление, а на следующий день Кайри сделал то же самое. Лига находится в прекрасном состоянии.

    Каждый вечер мы видим, как проявляются таланты, и сегодня мы увидели выступление одного из самых талантливых игроков», – сказал Дюрэнт.

    Вчера центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139) установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче – 60.

    60 очков Ирвинга также стали личным рекордом игрока и рекордом клуба.

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