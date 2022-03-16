Кевин Дюрэнт: «Лига находится в прекрасном состоянии»

Звездный форвард прокомментировал 60 очков своего партнера по команде Кайри Ирвинга в матче против (150:108).

«Вчера Карл-Энтони Таунс показал невероятное выступление, а на следующий день Кайри сделал то же самое. Лига находится в прекрасном состоянии.

Каждый вечер мы видим, как проявляются таланты, и сегодня мы увидели выступление одного из самых талантливых игроков», – сказал Дюрэнт.

Вчера центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139) установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче – 60.

60 очков Ирвинга также стали личным рекордом игрока и рекордом клуба.

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