Кевин Дюрэнт: «Лига находится в прекрасном состоянии»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал 60 очков своего партнера по команде Кайри Ирвинга в матче против «Орландо» (150:108).
«Вчера Карл-Энтони Таунс показал невероятное выступление, а на следующий день Кайри сделал то же самое. Лига находится в прекрасном состоянии.
Каждый вечер мы видим, как проявляются таланты, и сегодня мы увидели выступление одного из самых талантливых игроков», – сказал Дюрэнт.
Вчера центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс в победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139) установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче – 60.
60 очков Ирвинга также стали личным рекордом игрока и рекордом клуба.
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