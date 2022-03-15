«Бруклин» оштрафован на 50 000 долларов за то, что Кайри Ирвинг зашел в раздевалку на домашнем матче

оштрафован на 50 000 долларов за то, что позволил разыгрывающему Кайри Ирвингу войти в раздевалку команды во время домашнего матча против . Клуб нарушил протокол города Нью-Йорк по охране здоровья и безопасности.

Ирвинг присутствовал на воскресном матче против «Никс» (110:107) в качестве зрителя. В перерыве после первой половины матча разыгрывающий «Нетс» зашел в раздевалку к одноклубникам.

Ирвингу разрешено находиться на домашней арене «Нетс» Barclays Center в качестве зрителя, но нельзя выходить на площадку в составе команды.

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