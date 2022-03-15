Пол Пирс: «Если бы мне довелось поиграть с теми, с кем играл Харден, то у меня было бы пять титулов»

Член Зала славы, чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» высказал свое мнение о звездном защитнике «Филадельфии» .

«Я хочу сказать такую вещь. Вот я смотрю на , это лучший «большой» в НБА, но... если бы у меня была возможность поиграть в одной команде с теми талантами, с которыми играл Харден, то у меня, наверное, было бы в итоге пять чемпионских титулов», – заявил Пирс.

Пирс 15 из 19 сезонов провел за «Бостон». В 2008 году он взял с командой свой единственный титул, в 2010-м «кельты» дошли до финала, где уступили «Лейкерс» в семи матчах.

32-летний Харден за карьеру играл с Кевином Дюрэнтом, Крисом Полом, Расселлом Уэстбруком, Кайри Ирвингом, Дуайтом Ховардом и Джоэлом Эмбиидом. Джеймс пока не становился чемпионом НБА.

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