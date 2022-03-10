Инсайдер: «Брэдли Бил попытается перейти «Филадельфию», чтобы объединиться с Харденом и Эмбиидом»

По словам инсайдера NBC Sports Дэна Фельдмана, атакующий защитник Брэдли Бил хочет перейти в «Филадельфию», чтобы образовать там новое «Большое трио».

«До меня дошел слух от людей, которые довольно близки к ситуации в . В «Филадельции» может появиться «Большое трио». попытается перейти в «Филадельфию» в межсезонье, чтобы объединиться с Харденом и Эмбиидом.

«Фила» отчаянно пытается избавиться от Тобайаса Харриса. Они давно пытаются это сделать и теперь еще более отчаянно пытаются освободить место в платежке. Скорее всего, это будет сделка «сайн-энд-трейд». Не удивляйтесь, если в «Филадельфии» сформируется «Большое трио», – пишет Фельдман.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает