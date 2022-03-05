Кендрик Перкинс: «Дуэт «Филадельфии» превращается в трио благодаря Тайризу Макси»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил прогресс разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси.
«Дуэт «Сиксерс» постепенно превращается в большое трио прямо на наших глазах. Все благодаря Тайризу Макси!» – написал Перкинс.
В победном матче с «Кливлендом» (125:119) в пятницу Макси набрал 33 очка (10 из 15 с игры), 4 подбора и 5 передач.
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