Кендрик Перкинс: «Дуэт «Филадельфии» превращается в трио благодаря Тайризу Макси»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил прогресс разыгрывающего «Филадельфии» .

«Дуэт «Сиксерс» постепенно превращается в большое трио прямо на наших глазах. Все благодаря Тайризу Макси!» – написал Перкинс.

В победном матче с «Кливлендом» (125:119) в пятницу Макси набрал 33 очка (10 из 15 с игры), 4 подбора и 5 передач.

Перед дедлайном «Сиксерс» выменяли из «Нетс» .

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