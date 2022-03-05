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    Кендрик Перкинс: «Дуэт «Филадельфии» превращается в трио благодаря Тайризу Макси»

    Теги Кендрик Перкинс Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

    Эксперт ESPN Кендрик Перкинс отметил прогресс разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси.

    «Дуэт «Сиксерс» постепенно превращается в большое трио прямо на наших глазах. Все благодаря Тайризу Макси!» – написал Перкинс.

    В победном матче с «Кливлендом» (125:119) в пятницу Макси набрал 33 очка (10 из 15 с игры), 4 подбора и 5 передач.

    Перед дедлайном «Сиксерс» Джоэла Эмбиида выменяли из «Нетс» Джеймса Хардена.

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