Док Риверс: «С Харденом и Эмбиидом мы получаем реальный шанс, но важно справиться с вниманием»

Главный тренер «Сиксерс» рассказал о важном аспекте борьбы за чемпионство.

«Я делаю все то же самое, что раньше, ту же работу. Просто сейчас больше людей стали обращать на нас внимание. С Харденом и Эмбиидом и всеми остальными парнями, которые собраны в нашей команде, мы получаем реальный шанс, все это понимают. Важно справиться с вниманием к себе, с ажиотажем. Парни понимают, что у них есть реальный шанс. Подобные возможности выпадают не так уж часто», – заявил Риверс.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче