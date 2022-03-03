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    Док Риверс: «С Харденом и Эмбиидом мы получаем реальный шанс, но важно справиться с вниманием»

    Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс рассказал о важном аспекте борьбы за чемпионство.

    «Я делаю все то же самое, что раньше, ту же работу. Просто сейчас больше людей стали обращать на нас внимание. С Харденом и Эмбиидом и всеми остальными парнями, которые собраны в нашей команде, мы получаем реальный шанс, все это понимают. Важно справиться с вниманием к себе, с ажиотажем. Парни понимают, что у них есть реальный шанс. Подобные возможности выпадают не так уж часто», – заявил Риверс.

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