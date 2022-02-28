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    Джоэл Эмбиид – о дуэте с Харденом: «Мы неудержимы»

    Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился своим мнением о дуэте с защитником Джеймсом Харденом, который перешел в команду перед дедлайном.

    «Мы неудержимы.

    Что в реальности может сделать соперник? Харден отлично пасует, ну и я все-таки играю так, что привлекаю к себе большое внимание, так что приходится принимать решение. Придется решать, остаться с ним или со мной? Если соперник решит держать обоих из нас, то у нас есть Матисс Тайбулл со своими проходами под кольцо или свободные снайперы, которые имеют только одну задачу – атаковать с дистанции. Мы продолжим работать в этом направлении», – заявил Эмбиид.

    В двух матчах при Хардене 82,4% попаданий Эмбиида состоялись после результативных передач.

    С Харденом в составе Эмбиид набирает 35,5 очка при 66% «тру шутинга».

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