Пол Пирс: «Не думаю, что Джеймс Харден уважал Стива Нэша»

Легенда «Бостона» в программе «No Chill with Gilbert Arenas» поделился своим мнением о и его будущем в «Филадельфии».

«Джеймс уважает . Не думаю, что он уважал . Он будет уважать Дока, а тот сделает все, что в его силах, чтобы команда добилась успеха.

на данный момент является лучшим большим в лиге. Если бы мне представилась возможность играть в одной команде с таким талантливым игроком, я бы завоевал пять титулов», – сказал Пирс.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем