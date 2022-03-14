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    Пол Пирс: «Не думаю, что Джеймс Харден уважал Стива Нэша»

    Теги Пол Пирс Док Риверс Стив Нэш НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Легенда «Бостона» Пол Пирс в программе «No Chill with Gilbert Arenas» поделился своим мнением о Джеймсе Хардене и его будущем в «Филадельфии».

    «Джеймс уважает Дока Риверса. Не думаю, что он уважал Стива Нэша. Он будет уважать Дока, а тот сделает все, что в его силах, чтобы команда добилась успеха.

    Джоэл Эмбиид на данный момент является лучшим большим в лиге. Если бы мне представилась возможность играть в одной команде с таким талантливым игроком, я бы завоевал пять титулов», – сказал Пирс.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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