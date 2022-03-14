Дрэймонд Грин: «Не видел, чтобы кто-то закрепил за собой звание лучшего защищающегося игрока этого года»

Форвард считает, что, несмотря на пропуск 34 матчей из-за травмы, у него есть шанс получить награду лучшему защищающемуся игроку года.

«Да, я видел, как парни получали награду, сыграв не намного больше матчей, чем я. Я пропустил около 32 матчей подряд. Не знаю, за какой лигой все следили, но лично я не видел, чтобы кто-то в этих 32 матчах закрепил за собой звание лучшего защищающегося игрока этого года.

Да, я думаю, что все еще могу получить эту награду», – сказал Грин.

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