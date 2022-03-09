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    Стив Керр: «Возвращение Дрэймонда Грина назначено на понедельник»

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что возвращение форварда Дрэймонда Грина назначено на ближайший понедельник.

    «Последние пару недель мы знали примерный срок возвращения Грина, теперь эта дата точно определена.

    Мы наблюдали, как он увеличивал активность и улучшал физическую форму. Он чувствует себя лучше с каждым днем. Завтра он примет участие в двусторонней игре. Надеюсь, что оставшаяся часть недели пройдет очень хорошо, и Грин вернется в строй в понедельник», – сказал Керр.

    Последний раз Грин играл 5 января, после чего его начала беспокоить спина. Если он вернется в понедельник, 14 марта, то пропустит в сумме 29 матчей.

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