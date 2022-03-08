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    Дрэймонд Грин: «Планирую вернуться 14 марта в матче с «Уизардс»

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Вашингтон Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал ориентировочную дату своего возвращения в строй.

    «Планирую вернуться в следующий понедельник, 14 марта в матче с «Уизардс». Это дата, на которую я нацеливаюсь.

    Очень хочется поскорее выйти на площадку, я взволнован», – рассказал Грин в своем подкасте.

    Последний раз Грин играл 5 января, после чего его начала беспокоить спина. Если он вернется 14 марта, то пропустит в сумме 29 матчей.

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

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