Дрэймонд Грин: «Планирую вернуться 14 марта в матче с «Уизардс»

Форвард назвал ориентировочную дату своего возвращения в строй.

«Планирую вернуться в следующий понедельник, 14 марта в матче с «Уизардс». Это дата, на которую я нацеливаюсь.

Очень хочется поскорее выйти на площадку, я взволнован», – рассказал Грин в своем подкасте.

Последний раз Грин играл 5 января, после чего его начала беспокоить спина. Если он вернется 14 марта, то пропустит в сумме 29 матчей.

«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает