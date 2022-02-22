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    Пол Пирс опубликовал совместное фото с Рэем Алленом и Кевином Гарнеттом

    Теги Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА фото Баскетбол

    Легенда «Бостона» Пол Пирс опубликовал в соцсетях совместное фото с бывшими одноклубниками Рэем Алленом и Кевином Гарнеттом.

    «Большое трио» «Селтикс» встретилось на Матче всех звезд в Кливленде, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

    Пирс и Гарнетт долгое время не общались с Алленом из-за его перехода из «Бостона» в «Майами» в 2012 году.

    Зал славы-2021: Бош попал первым из «Большого трио», Пирс пытался помирить Гарнетта и Аллена, Уэббера и Уоллеса наконец простили за скандалы

     

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