Пол Пирс опубликовал совместное фото с Рэем Алленом и Кевином Гарнеттом

Легенда опубликовал в соцсетях совместное фото с бывшими одноклубниками и .

«Большое трио» «Селтикс» встретилось на Матче всех звезд в Кливленде, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

Пирс и Гарнетт долгое время не общались с Алленом из-за его перехода из «Бостона» в «Майами» в 2012 году.

Зал славы-2021: Бош попал первым из «Большого трио», Пирс пытался помирить Гарнетта и Аллена, Уэббера и Уоллеса наконец простили за скандалы