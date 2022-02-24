Кендрик Перкинс: «Бостон» должен вывести из обращения номер Рэя Аллена»

Чемпион НБА в составе , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Селтикс» должны увековечить игровой номер Рэя Аллена.

«Номер Пола Пирса вывели из обращения. Номер Кевина Гарнетта выведут через несколько недель. Эй, парни, выведите номер Рэя Аллена.

Давайте все просто прекратим этот бред. Прекратите сейчас же и выведите из обращения номер Рэя Аллена», – сказал Перкинс.

Перкинс, Аллен, Пирс и Гарнетт стали чемпионами НБА в составе «Бостона» в 2008 году.

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