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    Рэй Аллен поздоровался с Леброном, прошел мимо Гарнетта и Пирса

    Теги Бостон Пол Пирс Леброн Джеймс Майами Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА видео Баскетбол

    В Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

    Во время мероприятия состоялся неловкий эпизод с участием бывших игроков «Бостона» Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Рэя Аллена.

    В какой-то момент Аллен поздоровался с Леброном, но прошел при этом мимо Гарнетта и Пирса. Кевин, в свою очередь, не обратил ни малейшего внимания на бывшего одноклубника.

    Чемпионы 2008 года в составе «Селтикс» до сих пор злятся на Аллена за его переход в «Майами» Джеймса в 2012-м.

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