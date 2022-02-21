Рэй Аллен поздоровался с Леброном, прошел мимо Гарнетта и Пирса

В Кливленде состоялся Звездный уикенд , в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.

Во время мероприятия состоялся неловкий эпизод с участием бывших игроков , и Рэя Аллена.

В какой-то момент Аллен поздоровался с Леброном, но прошел при этом мимо Гарнетта и Пирса. Кевин, в свою очередь, не обратил ни малейшего внимания на бывшего одноклубника.

Чемпионы 2008 года в составе «Селтикс» до сих пор злятся на Аллена за его переход в Джеймса в 2012-м.

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