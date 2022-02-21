Рэй Аллен поздоровался с Леброном, прошел мимо Гарнетта и Пирса

В Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого прошло чествование баскетболистов, включенных лигой в Топ-75 за всю историю.
Во время мероприятия состоялся неловкий эпизод с участием бывших игроков «Бостона» Кевина Гарнетта, Пола Пирса и Рэя Аллена.
В какой-то момент Аллен поздоровался с Леброном, но прошел при этом мимо Гарнетта и Пирса. Кевин, в свою очередь, не обратил ни малейшего внимания на бывшего одноклубника.
Чемпионы 2008 года в составе «Селтикс» до сих пор злятся на Аллена за его переход в «Майами» Джеймса в 2012-м.
«Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым
awkward. pic.twitter.com/Nfyn1kfYuX— Rob Perez (@WorldWideWob) February 21, 2022