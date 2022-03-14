Кевин Дюрэнт: «Нелепо, что Кайри может быть на арене, но ему нельзя играть. Мэр хочет привлечь к себе внимание»

Звездный форвард прокомментировал ситуацию с разыгрывающим , который не делал прививку от коронавируса.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее смягчил предписания по безопасности на фоне . Согласно нынешним правилам, Ирвинг мог наблюдать за матчем против «Никс» с трибуны, но не имел права выйти на площадку.

«Это нелепо, просто смех. Я вообще этого не понимаю. На нашей арене присутствовали люди, которые не делали прививку, так? Они ведь отменили все это, верно? Так что я не понимаю... не понимаю.

Создается впечатление, что кто-то пытается сделать заявление, проявить свою власть. Но все ведь ищут внимания, и мне кажется, что мэр прямо сейчас хочет именно этого, хочет немного внимания к себе. Но он скоро разберется с этим. Он лучше этого.

Это не имеет никакого смысла. На арене были люди без прививки. У нас есть парень, которому разрешено войти в здание, при этом они переживают за нашу безопасность? Я не понимаю. Мы все в замешательстве. Почти все в мире сейчас в замешательстве. В начале сезона люди не понимали, что происходит, но теперь это выглядит просто глупо. Так что, надеюсь, Эрик, ты разберешься с этой историей», – заявил Дюрэнт.

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