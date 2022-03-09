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    Кевин Дюрэнт – о 50 очках Кайри Ирвинга: «Это был мастер-класс»

    Теги Шарлотт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт выразил восхищение игрой своего партнера по команде Кайри Ирвинга в матче против «Шарлотт» (132:121).

    «Это был мастер-класс. Молодым игрокам нужно смотреть эту игру и учиться, что нужно делать, чтобы забивать на таком уровне.

    Он делает все так чисто. Это выглядело так легко. Я посмотрел на табло, у Ирвинга уже было 10 очков, а мне казалось, что он сделал всего два броска», – сказал Дюрэнт.

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