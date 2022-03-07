Кайри Ирвинг: «Мэр Нью-Йорка на моей стороне»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что у него нет претензий к мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, который частично отменил ограничения по COVID-19, но недостаточно для того, чтобы звездный баскетболист мог участвовать в домашних матчах без прививки.

Адамс ранее сказал: «Хочу, чтобы Ирвинг играл, но дам неверный посыл, если сделаю исключение для одного игрока».

«Отдаю должное Эрику Адамсу. Быть мэром Нью-Йорка – непростая работа. Коронавирус, соответствующие запреты, события в мире, ситуация на Украине, из-за которой переживают все в Америке. Мне бы не хотелось сейчас быть на его месте, пытаясь разобраться, можно ли одному баскетболисту выходить в домашних матчах или нет. Я ценю его заявления и его позицию. Он знает мою позицию.

И я знаю, что в один прекрасный день мы сможем стать друзьями, он сможет приходить на матчи и, надеюсь, все эти непростые времена останутся в прошлом.

Ну а пока реальность такова, что многим из нас в Нью-Йорке и во всем мире приходится очень нелегко. Знаю, что мэр переживает и благодарен за то, что он на моей стороне, равно как и комиссионер НБА», – заявил Ирвинг.

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