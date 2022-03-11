Кевин Дюрэнт: «Вам становится не до Симмонса, когда любимая команда проигрывает так много»

Звездный форвард «Нетс» заявил, что команда сыграла с особым настроем против «Сиксерс» (129:120) в Филадельфии, чтобы поддержать .

«Мы все в команде считаем Бена своим братом. Знали, что атмосфера в Филадельфии будет враждебной. Но вам становится не до освистывания Бена Симмонса, когда любимая команда проигрывает так много», – заявил Дюрэнт.

Зрители освистывали Симмонса, но во второй половине встречи переключились на собственную команду, которая потерпела разгромное поражение.

«Бен был в наших сердцах. Если вы нападаете на Бена, то вы нападаете на нас», – заявил .

Симмонс отказался играть за «Филадельфию» в сезоне-2021/22 и был обменян в перед дедлайном.

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