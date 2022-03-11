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    Кевин Дюрэнт: «Вам становится не до Симмонса, когда любимая команда проигрывает так много»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА болельщики Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что команда сыграла с особым настроем против «Сиксерс» (129:120) в Филадельфии, чтобы поддержать Бена Симмонса.

    «Мы все в команде считаем Бена своим братом. Знали, что атмосфера в Филадельфии будет враждебной. Но вам становится не до освистывания Бена Симмонса, когда любимая команда проигрывает так много», – заявил Дюрэнт.

    Зрители освистывали Симмонса, но во второй половине встречи переключились на собственную команду, которая потерпела разгромное поражение.

    «Бен был в наших сердцах. Если вы нападаете на Бена, то вы нападаете на нас», – заявил Кайри Ирвинг.

    Симмонс отказался играть за «Филадельфию» в сезоне-2021/22 и был обменян в «Бруклин» перед дедлайном. 

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